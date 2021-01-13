İSKİ İstanbul su kesintisi: 13 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 13 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

13.01.2021 01:28 | Son Güncelleme: 13.01.2021 01:32
İSKİ İstanbul su kesintisi: 13 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Ocak Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Ocak İstanbul arıza su kesintisi saatleri...

İSKİ SU KESİNTİSİ 13 OCAK

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Denizköşkler Mah,Merkez Mah,Ambarlı Mah,Cihangir Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.01.2021 00:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021

İSKİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (kısaca İSKİ), 1981 yılında kuruldu ve 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi altına alındı. Ayrıca eski idare binasının yerine meydan, park ve zemin altı otopark yapılmaktadır. Görevleri;

  • İçmesuyu temin etmek,
  • Atıksuları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak,
  • Su havzalarını korumak
  • Dereleri ıslah etmek.

Arıtma tesisleri

  • İçmesuyu arıtma tesisleri:
  • Kâğıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi
  • Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi
  • İkitelli (FSMH) İçmesuyu Arıtma Tesisi
  • Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisi
  • Elmalı İçmesuyu Arıtma Tesisi

Atıksu arıtma tesisleri:

  • Yenikapı Atıksu Ön Arıtma Tesisi
  • Baltalimanı Atıksu Ön Arıtma Tesisi
  • Büyükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi
  • Üsküdar Atıksu Ön Arıtma Tesisi
  • Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesisi
  • Küçükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi
  • Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisi
  • Ataköy Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi
  • Tuzla Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi
  • Paşaköy Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
  • Terkos Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
  • Bahçeşehir Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi

Görev Yapmış Genel Müdürler

  • F. J. Castelnau (1933-1935)
  • Yusuf Ziya Erdem (1935-1947)
  • İhsan Göze (1947-1951)
  • Cahit Çeçen (1951-1958)
  • Bülent Danışment (1958-1960)
  • Hayati Savaşçı (1960-1960)
  • Asım Tufan (1960-1963)
  • Kerim Esmer (1963-1971)
  • Gültekin Oskay (1971-1981)
  • Ahmet Ölçer (1981-1984)
  • Mehmet Baykara (1984-1984)
  • Atom Damalı (1985-1989)
  • İ. Ergun Göknel (1989-1993)
  • Hüseyin Doğan (1993-1993)
  • Hasan Fehmi Mani (1993-1994)
  • Veysel Eroğlu (1994-1999)
  • Selami Oğuz (1999-1999)
  • Veysel Eroğlu (1999-2002)
  • Dursun Ali Çodur (2002-2007)
  • Mevlüt Vural (2007-2010)
  • Ahmet Demir (2010-2014)
  • Dursun Atilla Altay (2014-2019)
  • Raif Mermutlu (2019-)
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