İSKİ İstanbul su kesintisi: 13 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 13 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

13.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:40
İSKİ İstanbul su kesintisi: 13 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Ocak Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...

13 OCAK SU KESİNTİLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Arıza Kesinti

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.01.2021 10:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.01.2021 12:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Altınşehir Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.01.2021 10:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.01.2021 10:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.01.2021 11:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 13.01.2021 12:08

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Gümüşyaka Merkez Mah,İsmetpaşa Mah,Çanta,Fevzipaşa Mah,Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah],Alibey Mah,Değirmenköy,Büyükçavuşlu Merkez Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama : Çerkezköy-Değirmenköy-Gümüşyaka 1000Mm Ve 800Mm İsale Hatlarının Deplase Bağlantı Çalışması Yapılacaktır.

Başlama Tarihi : 13.01.2021 08:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.01.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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