İSKİ İstanbul su kesintisi: 11 Şubat2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 11 Şubat2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

11.02.2021 09:50 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:56
İSKİ İstanbul su kesintisi: 11 Şubat2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Şubat Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Şubat Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Şubat Perşembe İstanbul su kesintisi saatleri...

11 ŞUBAT SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.02.2021 09:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

11 ŞUBAT SU KESİNTİLERİNİ GÖRMKE İÇİN TIKLAYINIZ

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