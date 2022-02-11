İSKİ İstanbul su kesintisi: 11 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 11 Şubat Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Şubat Cuma İstanbul su kesintisi saatleri...

11 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.02.2022 10:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Ömer Avni Mah,Gümüşsuyu Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.02.2022 12:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 11.02.2022 12:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.02.2022 15:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.02.2022 16:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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