İSKİ İstanbul su kesintisi: 11 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 11 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

11.01.2021 09:52 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:57
İSKİ İstanbul su kesintisi: 11 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Ocak Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...

11 OCAK İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.01.2021 09:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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