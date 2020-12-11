İSKİ İstanbul su kesintisi: 11 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Aralık Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Aralık Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
11 ARALIK İSKİ SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 11.12.2020 08:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.12.2020 20:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Dikilitaş Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.12.2020 08:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.12.2020 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.