İSKİ İstanbul su kesintisi: 10 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 10 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

10.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:00
İSKİ İstanbul su kesintisi: 10 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Şubat Çarşambagünü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Şubat Çarşambaİstanbul su kesintisi saatleri...

10 ŞUBAT ÇARŞAMBA SU KESİNTİLEİRİ

Arıza Kesinti

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2021 09:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2021 03:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Kavacık Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2021 09:25

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.02.2021 09:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

SU KESİNTİLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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