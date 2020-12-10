İSKİ İstanbul su kesintisi: 10 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Aralık Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Aralık Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
10 ARALIK İSKİ SU KESİNTİLERİ
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.12.2020 02:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah,Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah
Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Kadıköy-Fikirtepe Hızırney Caddesi 500Mm İsale Hattında Bakım Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 10.12.2020 07:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.