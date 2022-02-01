İSKİ İstanbul su kesintisi: 1 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 1 Şubat Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Şubat Salı İstanbul su kesintisi saatleri...

1 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.02.2022 15:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Piyalepaşa Mah,Kaptanpaşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.02.2022 15:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Hırka-İ Şerif Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.02.2022 15:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberler.com - Gündem