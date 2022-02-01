İSKİ İstanbul su kesintisi: 1 Şubat 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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İSKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Şubat Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 1 Şubat Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Şubat Salı İstanbul su kesintisi saatleri...
1 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.02.2022 15:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Piyalepaşa Mah,Kaptanpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.02.2022 15:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Hırka-İ Şerif Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.02.2022 15:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.