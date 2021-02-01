İSKİ İstanbul su kesintisi: 1 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 1 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

01.02.2021 09:36 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:40
İSKİ İstanbul su kesintisi: 1 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Şubat Pazartesi İstanbul su kesintisi saatleri...

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.02.2021 01:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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