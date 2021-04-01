İSKİ İstanbul su kesintisi: 1 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 1 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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İSKİ İstanbul su kesintisi: 1 Nisan 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Nisan Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Nisan Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Nisan Perşembe İstanbul su kesintisi saatleri...

1 NİSAN SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

Dilek Ulusan
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