İSKİ İstanbul su kesintisi: 1 Mayıs 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Çekmeköy, Üsküdar su kesintisi!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Üsküdar, Kağıthane, Başakşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Üsküdar, Kağıthane, Başakşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
1 MAYIS ÇARŞAMBA SU KESİNTİSİ
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2021 13:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Sultan Selim Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2021 16:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2021 15:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.