İSKİ İstanbul su kesintisi: 1 Mayıs 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Çekmeköy, Üsküdar su kesintisi!
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İSKİ İstanbul su kesintisi: 1 Mayıs 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Çekmeköy, Üsküdar su kesintisi!

İSKİ İstanbul su kesintisi: 1 Mayıs 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Çekmeköy, Üsküdar su kesintisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Üsküdar, Kağıthane, Başakşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Üsküdar, Kağıthane, Başakşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

1 MAYIS ÇARŞAMBA SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.05.2021 13:25

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Sultan Selim Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.05.2021 16:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.05.2021 15:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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