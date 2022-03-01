İSKİ İstanbul su kesintisi: 1 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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İSKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Mart Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 1 Mart Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Mart Salı İstanbul su kesintisi saatleri...
1 MART İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Ömerli İçme Suyu Arutma Tesislerine Su Saglayan İsale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.03.2022 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.03.2022 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Saray Mah,Namık Kemal Mah,Tantavi Mah,İnkılap Mah,Yamanevler Mah,Topağacı Mah,Kazım Karabekir Mah,Atatürk Mah,Atakent Mah,Armağanevler Mah,Dumlupınar Mah,Hekimbaşı Mah,Esenevler Mah,Elmalıkent Mah
Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Ömerli İçme Suyu Arutma Tesislerine Su Saglayan İsale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.03.2022 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah,Küplüce Mah,Kuleli Mah,Küçükçamlıca Mah,Yavuztürk Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah,Kısıklı Mah,Burhaniye Mah,Bulgurlu Mah,Bahçelievler Mah,Cumhuriyet Mah,Kandilli Mah,Güzeltepe Mah,Ferah Mah
Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Ömerli İçme Suyu Arutma Tesislerine Su Saglayan İsale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.03.2022 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.