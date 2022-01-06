İSKİ, İstanbul genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışma düzenliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSKİ, İstanbul genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışma düzenliyor

İSKİ, İstanbul genelindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışma düzenliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

"Suyun Değeri" temalı afiş yarışmasında, iklim değişikliği ile azalan su kaynakları konusunda; farkındalık yaratmak amacı hedefleniyor.

İSTANBUL (Bültenler) - İlk üçe giren öğrencilerin para ödülü alacağı yarışmaya katılmak için son gün 25 Şubat 2022.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İski, suyun doğru kullanılması, azalan kaynaklara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için yarışma düzenliyor. İSKİ ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek afiş yarışmasına; ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek.

DOĞRU SU KULLANIMI ÖZENDİRİLECEK

22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada, hızlı nüfus artışı, çevre kirliliği, iklim değişikliği ile zamanla azalan veya kirlenen su kaynaklarının korunması, su tasarrufuna dikkat çekilmesi ve öğrenciler arasında doğru su kullanma bilinci oluşması için farkındalık yaratmak hedefleniyor.

İLK ÜÇE PARA ÖDÜLÜ

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, "Suyun Değeri" temalı afiş çalışmalarını 1-25 Şubat 2022 tarihleri arasında İSKİ'ye göndermiş olmaları gerekiyor. 5 kişilik jürinin 28 Şubat-4 Mart tarihleri arasında yapacakları değerlendirmenin ardından sonuçlar 22 Mart tarihinde açıklanacak. Ortaokul ve lise öğrencisi kategorisinde ilk üçe girenlere para ödülü verilecek.

THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı bugünkü seferleri iptal etti

THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı bugünkü seferleri iptal etti

 EMİNÖNÜ'NDE DENETİME TAKILAN TAKSİCİ: BİZ İHRACAT YAPIYORUZ

EMİNÖNÜ'NDE DENETİME TAKILAN TAKSİCİ: BİZ İHRACAT YAPIYORUZ

 Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title