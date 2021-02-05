İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? 5 Şubat İstanbul barajları doluluk oranı arttı mı?
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İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? 5 Şubat İstanbul barajları doluluk oranı arttı mı?

05.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:23
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? 5 Şubat İstanbul barajları doluluk oranı arttı mı?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! Peki bugün 5 Şubat Cuma 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 5 Şubat Cuma İstanbul barajların doluluk oranları yüzde kaç? 5 Şubat Salı 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları son dönemde milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İklimsel değişimle beraber Şubat ayında güneşli havanın yaşandığı Büyükşehir önümüzdeki günlerde susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanların tasarruf önerisinde bulunduğu bu durum geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlarla beraber bir nebze olsun İstanbulluları rahatlatırken artışın yavaşlaması yeni bir tedirginliğe yol açtı. Peki, İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! 5 Şubat İstanbul barajları doluluk oranı arttı mı? İşte tüm detaylar ve İSKİ tarafından paylaşılan durum…

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Düşük yağışlı dönem nedeniyle İstanbul'da baraj doluluk oranları önemli oranda düşerken, yeni yıl ile birlikte etkisini gösteren kar ve yağmur gibi yağışlar barajlardaki su seviyelerini yukarı çekti. İSKİ tarafından paylaşılan 4 Şubat tarihli verilere göre artışın yavaşladığı bildirildi…

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 43.45 olarak ölçüldü. Baraj havzalarında son 25 gündeki artış 24.29 olarak kayıtlara geçti. Su seviyesinin yükselmeye devam ettiği Alibeyköy barajının son durumu havadan görüntülendi. İstanbul'da 5 barajda doluluk oranı yüzde 50'yi aştı.

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? 5 Şubat İstanbul barajları doluluk oranı arttı mı?

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen 25 günde, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 43.45'a ulaştı. 25 günde doluluk oranındaki yüzde 24.29 arttı. Bir dönem kuruma noktasına yaklaşan Alibeyköy barajında su seviyesi 52.41 olarak ölçüldü.

İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl en fazla doluluk oranı yüzde 66.58'le mayıs ayında ölçülmüştü. Bu tarihten itibaren başlayan düşüşte eylül ayında doluluk oranı yüzde 41.95, Kasım ayında yüzde 27.66 olarak kayıtlara geçmişti. Aralık ayında yüzde 22.32'ye gerileyen baraj doluluk oranları son olarak 9 Ocak 2021 tarihinde en düşük seviye olan 19.16'ya kadar gerilemişti.

5 BARAJ YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

İstanbul'un 5 barajında doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 93.82, Darlık'ta 55.88, Elmalı Barajında yüzde 50.36, Kazandere Barajında yüzde 70.52, Alibeyköy barajında yüzde 52.41'e ulaştı. Ancak son günlerdeki artışa rağmen baraj doluluk oranları geçen yılın gerisinde kaldı. Geçen yıl bu tarihte İstanbul barajlarında 498 milyon metreküp su bulunuyordu. Şu anda baraj havzalarında 377.4 milyon metre küp su depolanmış durumda .

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