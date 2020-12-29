İSKİ İstanbul Baraj Doluluk Oranları | İstanbul barajları alarm verdi: Son 10 yılın en düşük seviyesi!

İstanbul'da yağışların kesilmesinin ardından baraj doluluk oranları merak edilmeye başlandı. Bir süredir yağışların az olması sebebiyle baraj doluluk oranları düşmüştü ve tehlikeli bir hale geliyordu. Geçen haftalarda gelen az yağışlar umut vermişti! Peki yağışların kesilmesinin ardından İstanbul barajları son durum ne İşte baraj doluluk oranları!

İstanbul barajlarının doluluk seviyesi için son 10 yılın en düşük oranı açıklaması yapıldı! Kuraklık tehlikesiyle yüz yüze gelen İstanbul'da uzun süredir hiç yağışmeydana gelmiyor. Aralık ayında hiç yağış olmaması hem vatandaşları hem de mühendisleri endişelendiriyordu. 14 Aralık haftası İstanbul'da görülen yağışlar az da olsa umut verdimişti ki, yağışlar tekrar kesildi ve kuraklık söylemleri tekrar gündeme geldi! İstanbul Baraj doluluk oranı şimdilik %20,93 ve bu oranın yeterli olmadığı söyleniyor.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verdiği son verilere göre bugün yani 29 Aralık Salı günü İstanbul barajlarının sadece %20,93'ü dolu. Bu da İstanbul barajlarının %79,07'sinin boş olduğunu gösteriyor. Oldukça tehlikeli olan bu oran, eğer yağışlar gelmemeye devam ederse devamında kuraklığın geleceğini gösteriyor!

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GEÇEN YILLARA GÖRE İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

İstanbul barajlarındaki baraj doluluk oranı son 10 yılın en düşük oranlarıdır.

28.12.2011: Yüzde 60,30

28.12.2012: Yüzde 62,42

28.12.2013: Yüzde 36,94

28.12.2014: Yüzde 56,63

28.12.2015: Yüzde 58,94

28.12.2016: Yüzde 43,23

28.12.2017: Yüzde 62,69

28.12.2018: Yüzde 81,05

28.12.2019: Yüzde 34,02

28.12.2020: Yüzde 20,93