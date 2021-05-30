İSKİ: İçme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

İSKİ, Esenyurt'ta içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İçme suyunda herhangi bir probleme rastlanmadığı, detaylı incelemeler için de numuneler alınmış olup, sonuçları kısa süre içerisinde öğrenilecektir" denildi.

İSKİ, Esenyurt'ta içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İçme suyunda herhangi bir probleme rastlanmadığı, detaylı incelemeler için de numuneler alınmış olup, sonuçları kısa süre içerisinde öğrenilecektir" denildi. Açıklamanın devamında içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Esenyurt İlçesi'nde şehir içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı ve şebeke suyundan zehirlenmelerin yaşandığı iddialarının öğrenilmesinin ardından ekiplerimiz, ivedi harekete geçmiştir. Şikayete konu olan bölgelerden ve diğer yerlerden numuneler alınmış, yapılan ilk kontrol neticesinde içme suyunda herhangi bir probleme rastlanmamıştır. Detaylı incelemeler için de numuneler alınmış olup, sonuçları kısa süre içerisinde öğrenilecektir" ifadelerine yer verildi.

"PERİYODİK OLARAK NUMUNELER ALINMAKTA VE KONTROLLER YAPILMAKTADIR"

Açıklamada, "Öte yandan, İdaremiz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından içme suyu hatlarından periyodik olarak numuneler alınmakta ve kontroller yapılmaktadır. Bugüne kadar alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır. Bununla birlikte, içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Atıksu hatları basınçsız, içme suyu hatları ise basınçlı hatlardır. Basınçsız hatlardaki suyun basınçlı hatlara girişi mümkün değildir. Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'İçme suyuna lağım karıştığı' iddiaları, mevcut şartlarda, teknik açıdan da olanaklı değildir. Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı