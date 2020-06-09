İSKİ HATASINI ANLADI, FATURA DEĞİŞTİ
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İSKİ HATASINI ANLADI, FATURA DEĞİŞTİ

KULLANMADIĞI Silivri'deki yazlığına gönderilen su faturasına itiraz ettiği için,partisinden İSKİ'nin önünde 'özür' açıklaması yapması istendiğini belirten Fahrettin Yürek'in 257 liralık faturası düzeltildi.

İSKİ HATASINI ANLADI, FATURA DEĞİŞTİ
09.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:06
KULLANMADIĞI Silivri'deki yazlığına gönderilen su faturasına itiraz ettiği için,partisinden İSKİ'nin önünde 'özür' açıklaması yapması istendiğini belirten Fahrettin Yürek'in 257 liralık faturası düzeltildi.  Sultangazi'de 847 kişinin daha faturasının İSKİ tarafından düzeltildiğini öğrendiğini söyleyen Yürek, " Kurumun sahtekarlığı ve benim haklılığım ortaya çıktı. Ben il başkanlığının bize sahip çıkmasını bekliyordum.  Tehditvari 'Ya istifa et, ya özür dile ya da ihraç edeceğiz' dediler. Bu söylemler hoş değil." dedi. Yürek, hala kendisinden özür beklendiğini söyledi.

CHP Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, İSKİ tarafından 3 aydır boş olan Silivri'deki yazlığına gönderilen 257 TL'lik faturaya tepki gösterdi. Tepkisini kişisel sosyal medya hesabından dile getiren Yürek, parti yöneticileri tarafından toplantıya çağrıldı. İlçe binasına giden Yürek, parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda kendisine üç seçenek sunulduğunu söyledi. Seçenekler arasında partisinden ve meclis üyeliğinden istifa etmesi ya da İSKİ'nin önünde 'özür' açıklaması yapması istendiğini belirten Yürek, toplantıda partiden ihraç edilme konusunun da gündeme geldiğini  söylemişti.

FATURASI DÜZELTİLDİ

İtirazı sonrası  İSKİ tarafından Yürek'e yeni bir su faturası gönderildi. Bir önceki 1 aylık faturada 257 liralık tutar yazarken, yeni faturada 3 aylık 121 lira yazıldı. İSKİ'nin gönderdiği bu faturayla hata yapıldığı ortaya çıktı. Öte yandan Sultangazi'de 847 kişinin daha faturasının İSKİ tarafından düzeltildiği öğrenildi.

Düzeltilen faturanın ardından açıklama yapan Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, "Elimde iki tane fatura var görüyorsunuz. Biri tepki gösterdiğim fatura diğeri de bugünün tarihi itibariyle düzeltilmiş fatura. Burada tepkimizde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Bu faturanın miktarı önemli değil ne kadar olursa olsun biz öderiz. Bunun 10 tanesini de öderiz hiç önemli değil. Ancak bugün evinde yiyecek ekmeği olmayan insanlarımız var. Kirasıyla mı uğraşsın, bu olmayan faturalarla mı uğraşsın? Evinizde su kullanmıyorsunuz size su faturası geliyor. Böyle bir şey var mı?" dedi.

"847 KİŞİNİN FATURASI DÜZELTİLDİ"

Hatanın düzeltildiğini belirten Yürek, "Burada tarihleri görüyorsunuz birebir. 1 aylık fatura burada 257, burada 3 aylık fatura ve 10 gündür de dairemde oturuyorum, 121 lira. İSKİ ile bugün görüştüm. 847 kişinin  faturalarının düzelttiğini söylediler. Bu da bize yeter. Demek ki bu halk için bir şeyler yapabilmişiz. 847 kişi sadece bizim ilçemizde diğer ilçeleri sormadım. Sultangazi halkı için biz daha çalışmaya devam edeceğiz. Diğer meclis üyesi arkadaşlarıma da sesleniyorum. İSKİ olsun İGDAŞ olsun Boğaziçi olsun. Herhangi bir kurum olsun fark etmez. Bu insanların hakkını kimseye yedirmeyin. Gelin hep beraber sokakta çalışalım, onlara ulaşalım, onlara dokunalım. Onların isteği doğrultusunda hareket edelim. Ayda iki kere mecliste toplanıp da el kaldırıp indirmekle olmuyor bu işler." diye konuştu.

"PARTİM DE ARKAMDA DURMADI"Fahrettin Yürek, şöyle devam etti: "Herhangi bir şey söylemeye gerek var mı bundan sonra? 3 aylık tarih ve 1 aylık tarih ve bu geçen ayın tarihi bu Mart'tan itibaren. Bu tepkimizin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı. Evine ekmek götüremeyen insanlarımız var. Sultangazi halkının hakkını her türlü savunacağıma ben söz verdim burada bu listelere girerken. Maalesef ki benim partim de arkamda durmadı. Benden kalkıp da İSKİ'nin önünde özür dilemem istendi. Ben partimi seviyorum benim partimle alıp veremediğim hiçbir şey yok. Burada herhangi bir parti kelimesi veya logosu geçmiyor. Kurumun sahtekarlığı ve benim haklılığım ortaya çıktı. Ben il başkanlığının bize sahip çıkmasını bekliyordum.  Tehditvari 'Ya istifa et, ya özür dile ya da ihraç edeceğiz' dediler. Bu söylemler hoş değil. Bu kimsenin babasının memleketi değil. Bu seçenekler hoş seçenekler değil. Özellikle meclis üyesi arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Parti ayırmıyorum hangi parti olursa olsun. Halkın sorunlarıyla ilgilensinler. Sadece ayda iki kere gelip ellerini kaldırıp indirmesinler. İlkokul çocuğunu getir koy oraya elini kaldırıp indirir. İnsanların kalbine girsinler. " diyen Yürek, 'İSKİ tarafından özür dilendi mi?' sorusuna ise, "Benim hala özür dilemem bekleniyor." diye cevap verdi.

Görüntü dökümü: ----------------------Yürek ile röp

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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