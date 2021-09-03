İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, mahallede panik oluştu
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İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, mahallede panik oluştu

İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, mahallede panik oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de, İSKİ ekipleri bina önünde kazı çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusunu patlattı.

Küçükçekmece'de, İSKİ ekipleri bina önünde kazı çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusunu patlattı. Bina sakinleri kendilerini panikle dışarı attı.

Olay, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Okul Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, kazı çalışması yapmaya başladı. Kazı sırasında ekipleri binaya giden doğalgaz borusunu patlattı. Etrafa yoğun koku yayılırken, kokuyu alan vatandaşlar panikle dışarı fırladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı şeritle kapatarak güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri ise gazı kesti. Daha sonra itfaiye ekipleri ise çevrede inceleme yaptı. Gazın kesilmesinin ardından borunun onarma çalışması yapıldı.

Olayı anlatan bina sakini Raif Andaç, "İSKİ çalışma yapıyordu, doğalgaz boru hattı var diye, uyarmama rağmen birbirleriyle tartışmaktan doğalgaz borusunu patlattılar. Doğalgaz fışkırdı, haber verdik. Yetkililer geldi, gereğini yapıyorlar, yaralı falan yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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