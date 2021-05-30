İSKİ'den " Şebeke suyundan zehirlenme iddiasına ilişkin" açıklama
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İSKİ'den " Şebeke suyundan zehirlenme iddiasına ilişkin" açıklama

İSKİ'den ' Şebeke suyundan zehirlenme iddiasına ilişkin' açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSKİ, Esenyurt'ta şebeke suyundan zehirlenme iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

İSKİ, Esenyurt'ta şebeke suyundan zehirlenme iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İçme suyu hattına kanalizasyon karıştığı ve şebeke suyundan zehirlenmelerin yaşandığı iddialarının öğrenilmesinin ardından ekiplerimiz, ivedi harekete geçmiştir. Şikayete konu olan bölgelerden ve diğer yerlerden numuneler alınmış, yapılan ilk kontrol neticesinde içme suyunda herhangi bir probleme rastlanmamıştır" denildi.

Esenyurt'ta şebeke suyundan zehirlenme iddiasına ilişkin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama da "Esenyurt İlçesi'nde şehir içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı ve şebeke suyundan zehirlenmelerin yaşandığı iddialarının öğrenilmesinin ardından ekiplerimiz, ivedi harekete geçmiştir. Şikayete konu olan bölgelerden ve diğer yerlerden numuneler alınmış, yapılan ilk kontrol neticesinde içme suyunda herhangi bir probleme rastlanmamıştır. Detaylı incelemeler için de numuneler alınmış olup, sonuçları kısa süre içerisinde öğrenilecektir. Öte yandan, İdaremiz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından içme suyu hatlarından periyodik olarak numuneler alınmakta ve kontroller yapılmaktadır. Bugüne kadar alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır. Bununla birlikte, içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Atıksu hatları basınçsız, içme suyu hatları ise basınçlı hatlardır. Basınçsız hatlardaki suyun basınçlı hatlara girişi mümkün değildir. Basın yayın kuruluşlarında yer alan "içme suyuna lağım karıştığı" iddiaları, mevcut şartlarda, teknik açıdan da olanaklı değildir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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