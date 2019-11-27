İSKİ'den bilgilendirme geldi: Su birim fiyatlarında artış değil indirim yapılmıştır

27.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:56

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su fiyatları ile ilgili zam haberlerine ilişkin bilgilendirme yayınlayarak 'konut 1' tarifesinin 2018 yılı ile aynı olduğunu duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada 4TL olan Konut 1 Tarifesi'nin 4.80'a yükseldiğini ancak bu fiyatın zamma rağmen 2018 yılı ile aynı miktar olduğunu ifade edildi. Açıklamada, ayrıca Konut 3 Tarifesi'nin yeniden yürürlüğe gireceği ve 'çok tüketenden çok, az tüketenden az ücret alınması' planlandığı duyuruldu.



İSKİ'nin su fiyatları hakkında yayınladığı bilgilendirmede, planlanan su fiyatı düzenlemesiyle ilgili İstanbul'da dağıtılan afiş ve broşürlerin yanı sıra bazı medya organlarında çıkan haber ve yorumlar üzerine açıklama yapma gereğinin doğduğu vurgulanarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan bütçe ile İstanbul'da 1 metreküp su birim fiyatı Konut 1 tarifesi için 4,80 TL olarak belirlenmiştir ve bu rakam İstanbul'da 2018 yılı Ağustos ayındaki su birim fiyatı ile aynıdır." ifadesi kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle