İSKİ'den bayram tatili öncesi "Baraj ve göllere girmeyin" uyarısı

İSKİ bayram tatili öncesinde vatandaşlara "Baraj ve göllere girmeyin" uyarısı yaptı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bayram tatili öncesi yaptığı açıklamayla vatandaşları boğulmalara karşı uyardı. Baraj ve göllere girmenin can güvenliği açısından tehlikeli olduğunun belirtildiği açıklamada, "İçme suyu kaynakları olan göller ve barajlar, tatlı su kaynakları olması sebebiyle kaldırma kuvveti düşük olan, serinleme ve yüzme amacıyla kullanılmaması gereken alanlardır. Özellikle sıcak yaz aylarının yaşandığı günlerde İstanbul'da ve ülkemizin bazı şehirlerinde baraj ve göllere girilmesi sebebiyle can kaybına varan elim olaylar yaşanmaktadır. İlgili yerel yönetimlerin de tüm uyarılarına rağmen maalesef söz konusu durumlar yaşanmaya devam etmektedir. İstanbul'da su kaynağı olarak kullanılan alanların toplam uzunluğu 681 bin 452 metredir ve doğa içerisinde yer alan böylesine bir alanın çevrilmesi ve her noktasının an be an izlenmesi mümkün değildir. Talihsiz olayların önüne geçilebilmesi için İstanbulluların, bilhassa da ebeveynlerin içme suyu kaynağı olan göllere kesinlikle girilmemesi ve yüzme amaçlı olarak kullanılmaması konusunda daha duyarlı ve dikkatli olması gerekmektedir" denildi. - İSTANBUL

