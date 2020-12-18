İSKİ Baraj doluluk oranlarını açıkladı! 18 Aralık 2020 İstanbul barajlarının doluluk oranları!
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İSKİ Baraj doluluk oranlarını açıkladı! 18 Aralık 2020 İstanbul barajlarının doluluk oranları!

18.12.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:44
İSKİ Baraj doluluk oranlarını açıkladı! 18 Aralık 2020 İstanbul barajlarının doluluk oranları!

İstanbul'da yağışların ardından baraj doluluk oranları merak edilmeye başlandı. Uzun süredir az yağış olması ve barajlardaki ciddi boşalma kuraklık felaket senaryolarını da beraber getiriyordu. 18 Aralık 2020 İSKİ Baraj doluluk oranlarını açıkladı! Az da olsa gelen yağışlar umut verdi! Peki Yağışların ardından İstanbul'daki barajların son durumu!

İstanbul barajlarındaki doluluk seviyesi son 15 yılın en düşük oranı olarak açıklanmıştı. Kuraklık felaketiyle yüz yüze gelen İstanbul'da uzun süredir hiç yağış olmuyordu. Kış ayının başlamasıylahiç yağış olmaması hem vatandaşları hem de devleti endişelendiriyordu. 14 Aralık haftası İstanbul'da görülmeye başlanan yağışlar az da olsa İstanbul için umut verdi! Yeterli olmasa da meydana gelen yağışlar İstanbul barajlarının doluluk oranını etkiledi. Baraj doluluk oranı şimdilik %2,97bu oran hafta başında %21,71 idi. Tabii ki bu oranın hala yeterli olmadığı söyleniyor.

İSKİ Baraj doluluk oranlarını açıkladı! 18 Aralık 2020 İstanbul barajlarının doluluk oranları!

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

İSKİ, 18 Aralık 2020 günü İstanbul için baraj doluluk oranlarını açıkladı. Güncel olarak açıklanan İstanbul barajlarında haftanın başında meydana gelen yağışlardan dolayı az bir yağış olsa da hala yeterli olmadığı söyleniyor. 18 Aralık 2020 tarihinde İstanbul barajlarında %21,97 doluluk %78,03 boşluk oranları görülüyor. Barajların son durumu kuraklık tehlikesini yine gün yüzüne çıkardı. İstanbul barajlarında görülen kuruluk oranı korkuturken, bu kışın iyi yağmur alması gerektiği söyleniyor.

İSKİ Baraj doluluk oranlarını açıkladı! 18 Aralık 2020 İstanbul barajlarının doluluk oranları!

İstanbul barajlarının doluluk oranları geçen senelere göre en düşük seviyeyi gösteriyor. Bu da kuraklık korkularını beraberinde getiriyor.

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