İSKİ, Bakırköy İncirli Caddesi'nin altyapısını tamamen yeniliyor.
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İSKİ, Bakırköy İncirli Caddesi'nin altyapısını tamamen yeniliyor.

İSKİ, Bakırköy İncirli Caddesi'nin altyapısını tamamen yeniliyor.
Bültenler - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy'ün en işlek caddelerinden olan İncirli Caddesi'nin altyapısını yeniliyor. İ

İNCİRLİ CADDESİ'NİN ALTYAPISI YENİLENİYOR

Böylece yağmur sonrası taşkınlar ortadan kalkacak, kanalizasyon ve koku sorunları çözülecek. İncirli Caddesi'ndeki çalışmaların Temmuz ayı ortasında tamamlanması planlanıyor.

BB bağlı kuruluşu İSKİ tarafından yürütülen çalışmayla; eski ve yetersizliği nedeniyle özellikle yağışlı havalarda su baskınlarına sebep olan altyapı genişletiliyor. Bu kapsamda, daha önce 300 milimetre çaplı atıksu hattı, 600 milimetreye çıkartılıyor. Yağmur suyu hattı da 500 ve 1200 milimetre arasında olacak şekilde yeniden yapılıyor. Bununa birlikte caddenin atıksu ve yağmur suyu hatları da ayrıştırılacak. Böylece, Marmara denizine atıksu girişi tamamen son bulacak.

SU BASKINLARI, KANALİZASYON VE KOKU SORUNLARI ÇÖZÜLECEK

İncirli Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi veren İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, Bakırköy'ün 3 önemli aksından biri olan caddede hem atıksu hem yağmur suyu hatlarının yenileneceğini belirtti. Marmutlu çalışmalar tamamlandığında; bölgede su baskınları, kanalizasyon sorunları ve kötü koku problemlerinin ortadan kalkacağını dile getirdi.

Toplam 80 milyon lira maliyetle hayata geçirilen İncirli Caddesi altyapı çalışmalarının temmuz ayının ortalarında tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: Bültenler

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