İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay

12.11.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.11.2020 13:43

İSKİ Büyükçekmece Ahmediye Atıksu tesisinde parçalanmış halde bir ceset bulundu.

İSKİ Büyükçekmece Ahmediye Atıksu tesisinde parçalanmış halde bir ceset bulundu. Polisin cesedin kimliğini belirleme çalışması sürüyor.

Olay, saat 11: 00 sıralarında Büyükçekmece Ahmediye Atıksu tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri çalışanları tesisin su arıtma bölümünde bir ceset ile karşılaştı. Çevredeki su kanalından gelmiş olduğunu tahmin edilen ceset için polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önemleri aldı. İlk incelemede cesedin parçalanmış olduğu tespit edildi. Ceset Adlı Tıp Morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(Erdal Can İçelli/İHA)

İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay
İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay
İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay
İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika | Tuzla'da korkunç olay: Eşi ve sevgilisi tarafından öldürüldü
Son Dakika | Tuzla'da korkunç olay: Eşi ve sevgilisi tarafından öldürüldü
Ormanlık alanda korkunç olay! Darbedilerek öldürülmüş cansız beden bulundu
Ormanlık alanda korkunç olay! Darbedilerek öldürülmüş cansız beden bulundu
Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi
Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Yıldız Kenter Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Arda Turan Nacer Chadli Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Bursa Medya Erkek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 13:43:14. #1.15#
title