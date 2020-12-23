İSKİ: 23 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 23 Aralık Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) resmi internet sitesinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin listesini paylaştı. Su kesintisi yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. 23 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 23 Aralık Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak konusu. 23 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 23 Aralık Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

23 ARALIK SALI İSKİ SU KESİNTİLERİ

Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır!