İSKİ 2-3 Ekim su kesintisi! Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

01.10.2019 16:56

İstanbul'da Eyüpsultan ilçesinde 16 saatlik su kesintisi yapılacak. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağı için yarın saat 10.00 ile perşembe günü 02.00'ye kadar 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ su kesintisi tarihi ve hangi ilçelerde kesinti olacak, hangi mahallelere su verilmeyecek?

5 MAHALLEYE SU VERİLMEYECEK

Silahtar-Münzevi İsale Hattı'nda deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağından; 2 Ekim 2019 Çarşamba günü 10.00 ile 3 Ekim 2019 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. İstanbullulara önemle duyurulur.

İSKİ SU KESİNTİ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Tarih: 2 Ekim 2019 Çarşamba 3 Ekim 2019 Perşembe

İSKİ HANGİ İLÇEDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Eyüpsultan ilçesi

İSKİ HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular Mahalleleri.