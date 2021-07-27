İskenderunspor, Hatayspor forması giyen Osman Şahin'i 1 yıllığına kiraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İskenderunspor, Hatayspor forması giyen Osman Şahin'i 1 yıllığına kiraladı

İskenderunspor, Hatayspor forması giyen Osman Şahin'i 1 yıllığına kiraladı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Spor

TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor, Atakaş Hatayspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Osman Şahin'i kiralık olarak 1 yıllığına renklerine bağladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor, Atakaş Hatayspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Osman Şahin'i kiralık olarak 1 yıllığına renklerine bağladı.

İskenderunspor'dan yapılan açıklamada, Şahin'in kulüp üst yöneticisi Jan Olde Riekerink'in katıldığı törende, sözleşme imzaladığı belirtildi.

Öte yandan Hatayspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Osman Şahin'in geçici transferi konusunda İskenderunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Osman Şahin'e yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Mustafa Sarıgül Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Seda Sayan Serdar Ortaç
Spor Muslera Metin Oktay Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İskenderunspor, Hatayspor forması giyen Osman Şahin'i 1 yıllığına kiraladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 23:53:35. #1.16#

title