İskenderunspor, Hatayspor forması giyen Osman Şahin'i 1 yıllığına kiraladı
TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor, Atakaş Hatayspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Osman Şahin'i kiralık olarak 1 yıllığına renklerine bağladı.
TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor, Atakaş Hatayspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Osman Şahin'i kiralık olarak 1 yıllığına renklerine bağladı.
İskenderunspor'dan yapılan açıklamada, Şahin'in kulüp üst yöneticisi Jan Olde Riekerink'in katıldığı törende, sözleşme imzaladığı belirtildi.
Öte yandan Hatayspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Osman Şahin'in geçici transferi konusunda İskenderunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Osman Şahin'e yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli