İskenderunspor, 3 puana kilitlendi
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İskenderunspor, 3 puana kilitlendi

İskenderunspor, 3 puana kilitlendi
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden İskenderunspor, sezonun ikinci haftasında seyircisi önünde konuk edeceği Hacettepe'yi mağlup etmenin planlarını yapıyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden İskenderunspor, sezonun ikinci haftasında seyircisi önünde konuk edeceği Hacettepe'yi mağlup etmenin planlarını yapıyor.

Payas İlçe Stadı'nda yapılan antrenman öncesi İskenderunspor Teknik Direktörü Ümit Karan, hafta sonu oynanacak olan Hacettepe maçının önemine değinerek uyarılarda bulundu. Turuncu-mavili takımın oyuncuları yoğun bir antrenman yaptı. Teknik taktik çalışmaları ile hafta sonu oynanacak Hacettepespor karşılaşmasına sıkı hazırlıklar sürdüren İskenderunspor, sahadan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor.


İskenderunspor, 3 puana kilitlendi
İskenderunspor, 3 puana kilitlendi
İskenderunspor, 3 puana kilitlendi
İskenderunspor, 3 puana kilitlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ

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İskenderunspor, 3 puana kilitlendi - Haberler Spor
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