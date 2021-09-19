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İskenderunspor: 0-4

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İskenderunspor: 0-4

STAT: Semt SahasıHAKEMLER: Yusuf Alper Abalı (xx), Cihad Buyurgan (xx), Cem Mustafa Akpınar (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (x) - Tevfik (x) (Dk. 71 Furkan Çetin x), Adem (xx), Alpay (x), Mehmet Kaan (x) (Dk. 27 Emre Tekin xx), Sami Can (xx), Anıl (x) (Dk. 71 Özgür x), Kıvanç (x) (Dk.

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Yusuf Alper Abalı (xx), Cihad Buyurgan (xx), Cem Mustafa Akpınar (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (x) - Tevfik (x) (Dk. 71 Furkan Çetin x), Adem (xx), Alpay (x), Mehmet Kaan (x) (Dk. 27 Emre Tekin xx), Sami Can (xx), Anıl (x) (Dk. 71 Özgür x), Kıvanç (x) (Dk. 79 Yiğit x), Mustafa Altun (x) (Dk. 79 Furkan Çetinkaya x), Ali (x), Mustafa Acar (x)

İSKENDERUNSPOR: Ramazan (xx) - Kadir (xx), Metehan (xxx), Ahmet (xx), Onur (xxx), Murat (xx), İsmail (xxx) (Dk. 87 Hıdır), Abdurrahman (x) (Dk. 59 Osman xxx), İrfan (xx) (Dk. 74 Nureddin xx), Enes (xxx) (Dk. 87 Fadıl), Hakan (x) (Dk. 59 Emre xxx)

GOLLER: Dk. 65 Emre, Dk. 78 ve 90+3 Osman, Dk. 83 Enes (İskenderunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 75 Mustafa Acar ( Kızılcabölükspor )

SARI KARTLAR: Muzaffer, Ali, Mustafa Altun, Mustafa Acar (Kızılcabölükspor), İsmail (İskenderunspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3'üncü hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor evinde İskenderunspor'a 4-0 mağlup oldu.

İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada konuk ekibin gollerini 65'inci dakikada Emre, 78'inci ve 90+3'üncü dakikada Osman, 83'üncü dakikada Enes kaydetti. Kızılcabölükspor'da Mustafa Acar, 75'inci dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla ilk galibiyetini alan İskenderunspor 4 puana ulaşırken, ligin dibine demir atan Kızılcabölükspor 1 puanda kaldı.


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