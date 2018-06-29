İskenderun Belediye Başkanı, Yeni Stat İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gidecek

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, milletvekilleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu alacaklarını ve İskenderun için yeni bir stadyum için ricada bulunacaklarını belirtti.

Önümüzdeki futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele edecek olan İskenderun Belediye Spor'un maçlarını oynayacağı 5 Temmuz Stadı'nda incelemelerde bulunan Başkan Seyfi Dingil, yaklaşık 3 yıl önce kullanıma kapatılan 56 yıllık stadın tadilatının bir an önce bitirilmesi için daire müdürlerine talimat verdi.

"STADIMIZI TEKRAR AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

İskenderun Belediye Spor Kulüp Başkanı Levent Duman, Spor Koordinatörü Levent Erköse, başkan yardımcıları ve daire amirleri ile birlikte stadı gezen Başkan Seyfi Dingil, "5 Temmuz Stadının tahsisi konusunda girişimlerde bulunduk. Sporseverler burada müsabaka izlemek istiyor. Bizlerde bunun için yoğun çaba harcıyoruz. Tesis şu anda kullanılamaz vaziyette ancak el birliğiyle stadımızı tekrar ayağa kaldıracağız. Vekillerimiz ile birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'dan randevu alarak yeni stat için ricada bulunacağız" dedi.

Futbolcuların konaklayacağı tesisleri de inceleyen Başkan Seyfi Dingil, "Tesisleri en yakın zamana kadar belediyemizin imkanlarıyla yaşanır hale getirin" talimatını verdi.