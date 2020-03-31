İskenderun Teknik Üniversitesinden sağlık çalışanlarına özel maske üretimi İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), sağlık çalışanlarının kullanımına yönelik 3 boyutlu yazıcıyla kolektif koruyucu yüz maskesi üretimine başladı.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), sağlık çalışanlarının kullanımına yönelik 3 boyutlu yazıcıyla kolektif koruyucu yüz maskesi üretimine başladı.

İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Mıstıkoğlu, yazılı açıklamasında, Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli'nin yönlendirmeleriyle İSTE olarak yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Özellikle sağlık çalışanlarının hastalarla temasını minimuma indirmek amacıyla kolektif koruyucu yüz maskesi hareketi başlattıklarını ifade eden Mıstıkoğlu, şunları kaydetti:

"İSTE Teknoloji Transfer Ofisi (İSTE-TTO) ve İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü fabrikasyon laboratuvarı bünyesinde bulunan 3 boyutlu yazıcılar ile üretilen koruyucu yüz maske siperlerinin, isteyen sağlık kuruluşlarına ivedilikle ve ücretsiz olarak teslim edilmesi hedefleniyor. Teknoversite öğrencilerinin kendi evlerindeki 3 boyutlu yazıcılarla bu harekete katılmaları ve duyarlılıkları da bizleri ayrıca ziyadesiyle memnun etti. Maskelerin üretiminde emeği geçen öğretim elemanlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz."

İSTE-TTO Koordinatörü Seçkin Dilek de 3 boyutlu yazıcılarla üretimi yapılan koruyucu yüz maskelerinin günlük üretim kapasitesini artırmak amacıyla öğrencilerden de destek aldıklarını söyledi.

"Sayıyı arttırmayı hedefliyoruz"

Öğrencilerin tüm güçleriyle üretime destek verdiğini aktaran Dilek, "Evde Kal" çağrısına uyan ve evinde 3 boyutlu yazıcısı olan öğrencilerimizle iletişime geçtik ve onlara sarf malzemesi desteği sağladık. Şu an için günlük üretim kapasitemiz, fabrikasyon laboratuvarıyla ortalama 40-50 adet, ancak bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretilen ilk parti koruyucu yüz maskeleri, İskenderun Sağlık Müdürlüğüne iletilmek üzere, İSTE Merkez Kampüsü'nde hizmet veren 112 Acil Servis Birimi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA