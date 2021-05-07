İskenderun Teknik Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 5 turuncu bayrak aldı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), Engelsiz Üniversite Ödüllerinde "Mekanda Erişilebilirlik" alanında 5 ödül aldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), Engelsiz Üniversite Ödüllerinde "Mekanda Erişilebilirlik" alanında 5 ödül aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2018 yılından bu yana Engelsiz Üniversite Ödülleri verdiği hatırlatıldı.

İSTE'nin de kütüphane binası, mimarlık fakültesi, rektörlük binası, turizm fakültesi ve yemekhane binası ile Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 2021 yılı Mekanda Erişilebilirlik alanında 5 turuncu bayrak almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, tüm üniversiteyi eşit, erişilebilir ve engelsiz kılmak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli