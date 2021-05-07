İskenderun Teknik Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 5 turuncu bayrak aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İskenderun Teknik Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 5 turuncu bayrak aldı

İskenderun Teknik Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 5 turuncu bayrak aldı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), Engelsiz Üniversite Ödüllerinde "Mekanda Erişilebilirlik" alanında 5 ödül aldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), Engelsiz Üniversite Ödüllerinde "Mekanda Erişilebilirlik" alanında 5 ödül aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2018 yılından bu yana Engelsiz Üniversite Ödülleri verdiği hatırlatıldı.

İSTE'nin de kütüphane binası, mimarlık fakültesi, rektörlük binası, turizm fakültesi ve yemekhane binası ile Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 2021 yılı Mekanda Erişilebilirlik alanında 5 turuncu bayrak almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, tüm üniversiteyi eşit, erişilebilir ve engelsiz kılmak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İskenderun Teknik Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 5 turuncu bayrak aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:34:54. #1.15#

title