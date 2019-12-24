24.12.2019 21:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:38

Hatay'ın İskenderun ilçesi Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.



İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Kiliseye gelen Hristiyan vatandaşlar, mum yakarak dualar etti. İlahilerin okunduğu ayinde kilisenin papazı Dimitri Yıldırım, dünya barışı için dua etti, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yıldırım, yaptığı konuşmasında, "Noel deyince aklımıza sevgi, saygı, barış, huzur, mutluluk, kardeşlik ve mütevazilik gelir. Noel bayramımızı kutlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Valimize, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Emniyet Müdürümüze ve güvenlik güçlerimize, Yönetim Kurulu Başkanımız Can Teymur ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar mutlu Noeller" dedi. Türkçe ve Arapça dualar edilerek, İncil'den bölümler okunan ayinde başta çocuklar olmak üzere cemaate ekmek ikram edildi.



İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de katıldı. - HATAY

Kaynak: İHA