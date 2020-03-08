İskenderun polisinden Kadınlar Günü kutlaması Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisler uygulamada durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil vererek Dünya kadınlar günlerini kutladıİçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve trafik polisleri şehrin 5 ayrı noktasında yaptıkları yol uygulamalarında kadın sürücülerin ve araçta...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisler uygulamada durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil vererek Dünya kadınlar günlerini kutladı

İçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve trafik polisleri şehrin 5 ayrı noktasında yaptıkları yol uygulamalarında kadın sürücülerin ve araçta bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar. Önce şaşıran karanfilli görünce mutlu olan kadın sürücüler ve yolcular İskenderun polisine teşekkür ettiler. - HATAY Kaynak: İHA