İskenderun polisinden Kadınlar Günü kutlaması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› İskenderun polisinden Kadınlar Günü kutlaması - Haberler
Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

İskenderun polisinden Kadınlar Günü kutlaması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisler uygulamada durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil vererek Dünya kadınlar günlerini kutladıİçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve trafik polisleri şehrin 5 ayrı noktasında yaptıkları yol uygulamalarında kadın sürücülerin ve araçta...

08.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:58
İskenderun polisinden Kadınlar Günü kutlaması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisler uygulamada durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil vererek Dünya kadınlar günlerini kutladı


İçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve trafik polisleri şehrin 5 ayrı noktasında yaptıkları yol uygulamalarında kadın sürücülerin ve araçta bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar. Önce şaşıran karanfilli görünce mutlu olan kadın sürücüler ve yolcular İskenderun polisine teşekkür ettiler. - HATAY

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haberler
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haberler
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haberler
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Levent Can Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Podolski Gökhan Gönül Bülent Uygun Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Kadın Yunan Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: İskenderun polisinden Kadınlar Günü kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 17:32:14. #1.15#