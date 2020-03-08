İskenderun polisinden Kadınlar Günü kutlaması
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisler uygulamada durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil vererek Dünya kadınlar günlerini kutladıİçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve trafik polisleri şehrin 5 ayrı noktasında yaptıkları yol uygulamalarında kadın sürücülerin ve araçta...
08.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:58
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisler uygulamada durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil vererek Dünya kadınlar günlerini kutladı
İçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve trafik polisleri şehrin 5 ayrı noktasında yaptıkları yol uygulamalarında kadın sürücülerin ve araçta bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar. Önce şaşıran karanfilli görünce mutlu olan kadın sürücüler ve yolcular İskenderun polisine teşekkür ettiler. - HATAY
Kaynak: İHA