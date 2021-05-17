İskenderun limanında yakalanan 1072,6 kilogram 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde
İskenderun limanında yakalanan uyuşturucuların sergilenmesi HATAY - Gümrük Muhafaza ekiplerince İskenderun Limakport Limanında yakalanan 1072,6 kilogram 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde basın mensuplarına gösterildi.
İskenderun limanında yakalanan uyuşturucuların sergilenmesi HATAY - Gümrük Muhafaza ekiplerince İskenderun Limakport Limanında yakalanan 1072,6 kilogram 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde basın mensuplarına gösterildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş