İskenderun Körfezinde aynı anda oluşan hortum böyle görüntülendi İskenderun Körfezinde aynı anda oluşan hortum böyle görüntülendi Hatay'ın İskenderun Körfezinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına sırasında açıklarda peş peşe hortumlar çıktı.

İskenderun Körfezinde aynı anda oluşan hortum böyle görüntülendi HATAY - Hatay'ın İskenderun Körfezinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına sırasında açıklarda peş peşe hortumlar çıktı. Arsuz Konacık bölgesi civarında çıkan hortumlar amatör bir balıkçı tarafından görüntülendi. Sağanak yağmur ve fırtınanın etkili olduğu körfezde peş peşe çıkan hortumlar balıkçılarda heyecana neden oldu. Yaklaşık yarım saat boyunca deniz suyunu gökyüzüne çeken hortumlar kıyıya yaklaşmadan etkisini yitirdi. Kaynak: İHA