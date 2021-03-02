İskenderun Körfezi'ndeki ölü balina yavrusu kıyıya vurdu
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İskenderun Körfezi'ndeki ölü balina yavrusu kıyıya vurdu

02.03.2021 17:08 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:12
İskenderun Körfezi'ndeki ölü balina yavrusu kıyıya vurdu

HATAY'ın İskenderun ilçesi açıklarında 24 Şubat'ta görülen 12 metre uzunluğundaki ölü oluklu balina yavrusu bugün kıyıya vurdu.

HATAY'ın İskenderun ilçesi açıklarında 24 Şubat'ta görülen 12 metre uzunluğundaki ölü oluklu balina yavrusu bugün kıyıya vurdu. Yavru balina incelendikten sonra İskenderun Teknik Üniversitesi'nin bahçesine gömüldü.

?İskenderun Körfezi'nde 24 Şubat Çarşamba günü denize açılan bir amatör balıkçı, su yüzeyinde 12 metrelik ölü oluklu balina yavrusuyla karşılaştı. Cep telefonu kamerasıyla ölü balinayı görüntüleyen balıkçı, şaşkınlığını gizleyemedi. Ölü balinanın, önceki ay Adana'da gözlemlenen balina olmadığı ortaya çıktı.

Bugün sabah saatlerinde Denizciler Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ölü balina ile karşılaştı. İhbar üzerine sahile giden İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim görevlileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa ve Bilim Derneği yetkilileri, balinanın 24 Şubat Çarşamba günü körfezde görülen 3 aylık, ölü oluklu balina yavrusu olduğunu tespit etti. Balina, denizden çıkarılarak incelendikten sonra üniversite bahçesine gömüldü. Balinanın iskeletinin ise ileride kurulacak deniz müzesinde sergileneceği bildirildi.

Öte yandan, anneye bağlı yaşaması gereken yavru balinanın, kendi imkanlarıyla beslenemediği için aç kalıp öldüğü üzerinde durulduğu öğrenildi.


İskenderun Körfezi'ndeki ölü balina yavrusu kıyıya vurdu
İskenderun Körfezi'ndeki ölü balina yavrusu kıyıya vurdu
İskenderun Körfezi'ndeki ölü balina yavrusu kıyıya vurdu
İskenderun Körfezi'ndeki ölü balina yavrusu kıyıya vurdu
İskenderun Körfezi'ndeki ölü balina yavrusu kıyıya vurdu
İskenderun Körfezi'ndeki ölü balina yavrusu kıyıya vurdu
İskenderun Körfezi'ndeki ölü balina yavrusu kıyıya vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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