İskenderun Körfezi'nde yük gemisi karaya oturdu
AA - Burak Milli - Güncel
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İskenderun Körfezi'nde fırtına nedeniyle bir yük gemisi karaya oturdu.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - İskenderun Körfezi'nde fırtına nedeniyle bir yük gemisi karaya oturdu.
Kentte dün başlayan ve giderek etkisini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İskenderun Körfezi'nde demirli "Moraz" isimli kuru yük gemisinin fırtına nedeniyle çapası kırıldı.
Sürüklenerek özel bir limanda karaya oturan gemiyi kurtarmak üzere bölgeye römorkörler sevk edildi.