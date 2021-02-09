İskenderun Körfezi'nde tekneye eşlik eden balina balıkçı tarafından görüntülendi
09.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:07
İskenderun Körfezi'nde, bir balıkçı tarafından balina görüldü.
İskenderun Körfezi'nde, bir balıkçı tarafından balina görüldü.
Avlanmak için arkadaşlarıyla denize açılan Enver Güler, Arsuz ilçesi açıklarında bir balina gördü.
Bir süre teknenin etrafında dolaşan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki balina, daha sonra gözden kayboldu.
Güler, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enver Güler