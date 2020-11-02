Son dakika haber: İskenderun Körfezi'nde şimşekler görsel bir şölen oluşturdu
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Son dakika haber: İskenderun Körfezi'nde şimşekler görsel bir şölen oluşturdu

02.11.2020 23:14 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:59

Gelen son dakika haberine göre İskenderun Körfezi'nde şimşekler görsel bir şölen oluşturdu İskenderun Körfezi'nde çakan şimşekler görsel bir şölen oluşturdu.

İskenderun Körfezi'nde şimşekler görsel bir şölen oluşturdu

HATAY - İskenderun Körfezi'nde çakan şimşekler görsel bir şölen oluşturdu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde körfez üzerinde gün batımında gök gürültülü sağanak yağışla birlikte başlayan şimşekler gece boyunca görsel bir şölen oluşturdu. Yağmur ve fırtına nedeni ile körfeze sığınan gemiler üzerinde şimşeklerin birbiri ardına çakması muhteşem görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Gün batımında başlayan şimşekler Hatay'ın genelinde gece boyunca etkili oldu.

Son dakika haber: İskenderun Körfezi'nde şimşekler görsel bir şölen oluşturdu
Son dakika haber: İskenderun Körfezi'nde şimşekler görsel bir şölen oluşturdu
Son dakika haber: İskenderun Körfezi'nde şimşekler görsel bir şölen oluşturdu
Son dakika haber: İskenderun Körfezi'nde şimşekler görsel bir şölen oluşturdu
Son dakika haber: İskenderun Körfezi'nde şimşekler görsel bir şölen oluşturdu
Son dakika haber: İskenderun Körfezi'nde şimşekler görsel bir şölen oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SEHER

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