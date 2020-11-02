Son dakika haber: İskenderun Körfezi'nde şimşekler görsel bir şölen oluşturdu

Gelen son dakika haberine göre İskenderun Körfezi'nde şimşekler görsel bir şölen oluşturdu İskenderun Körfezi'nde çakan şimşekler görsel bir şölen oluşturdu.