İskenderun Körfezi'nde iki gemi çarpıştı

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - İskenderun Körfezi'nde demir sahasında iki gemiş çarptı.

Alınan bilgiye göre, demir tarayan MV Maher isimli gemi aynı yerde demirde bulunan MV Burak Deval adlı gemiyle çarpıştı. Olayda can kaybının ve çevre kirliliğinin olmadığı öğrenildi. Maher gemisi demirini bırakarak romörkör refakatinde emniyete alındı.

İskenderun Liman Başkanlığınca idari soruşturma başlatıldı. - HATAY