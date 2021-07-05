İskenderun Körfezi'nde hortum paniği

İskenderun Körfezi'nde hortum paniği Hatay'ın İskenderun Körfezi açıklarında oluşan hortum paniğe neden oldu.

İskenderun Körfezi'nde hortum paniği

HATAY - Hatay'ın İskenderun Körfezi açıklarında oluşan hortum paniğe neden oldu.

İskenderun Körfezi'nde sabahın erken saatlerinde kıyıya kadar ulaşan hortum, belediyenin sosyal tesislerinde masa sandalyeleri savurdu. Kıyıya ulaştıktan sonra etkisini yitiren hortum sabah sporuna çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher