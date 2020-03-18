İskenderun Körfezi'nde hortum oluştu
İskenderun Körfezi açıklarında oluşan iki hortum balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
18.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:24
İskenderun Körfezi açıklarında oluşan iki hortum balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Arsuz ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini şiddetli rüzgara bıraktı.
Konacık Mahallesi açıklarında oluşan iki hortum balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yaklaşık bir dakika etkisini gösteren hortum daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA