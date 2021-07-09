İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE GEMİDE 176 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
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İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE GEMİDE 176 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun Körfezi açıklarında durdurulan Liberya bandıralı gemide yapılan aramada 176 kilo 600 gram kokain ele geçirildi.

HATAY'ın İskenderun Körfezi açıklarında durdurulan Liberya bandıralı gemide yapılan aramada 176 kilo 600 gram kokain ele geçirildi.

Hatay polisinin Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleriyle uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik koordineli olarak yürüttüğü çalışmada, Liberya bandıralı geminin Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan gemi, İspanya'nın Valencia Limanı'ndan hareket edip Mersin Limanı'na ulaştı. Gemi, dün saat 13.00 sıralarında İskenderun Limanı'na gitmek harekete geçti. Ekiplerin takip ettiği gemi, İskenderun Körfezi açıklarında kontrolü bir şekilde durdurulup arama yapıldı. Konteynere gizlenmiş 161 parça halinde 176 kilo 600 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucunun İskenderun'dan karayolu ile Irak'ın kuzeyine gönderilmesinin planlandığı belirlendi.

İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE GEMİDE 176 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE GEMİDE 176 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE GEMİDE 176 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE GEMİDE 176 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE GEMİDE 176 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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