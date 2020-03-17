İskenderun Körfezi'nde ceset bulundu Hatay'ın İskenderun ilçesinde körfezde balıkçılar tarafından bir erkek cesedi bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde körfezde balıkçılar tarafından bir erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Güzelçay Mahallesi kıyılarında balıkçılar tarafından deniz yüzeyinde bir ceset bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesinin ardından henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi cenaze aracı ile İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ve sahil güvenlik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA