Son dakika! İskenderun Körfezi'nde balıkçıların kamerasına bu kez ölü balina takıldı

HATAY'ın İskenderun Körfezi'nde denize açılan balıkçılar, 15 metre uzunluğunda ölü bir balinaya rastladı. Balinanın yaklaşık 20 gün önce Adana'nın Karataş ilçesinde görülen oluklu balina olup olmadığı araştırılıyor.

İskenderun Körfezi'nden balık tutmak için tekneleriyle açılan balıkçılar, denizde hareketsiz duran bir cisim gördü. Yanaşıp, cep telefonuyla görüntü alan balıkçılar, hareketsiz cismin ölü bir balina olduğunu fark etti. Görüntüleri kaydeden balıkçı, "Ne olduğu bilinmiyor. Gördüğünüz gibi, ölü bir balina. Çürümüş durumda" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK HEYECAN YAŞAMIŞLARDI

Adana'nın Karataş ilçesinde yaklaşık 20 gün önce denize açılan balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak, 15 metrelik oluklu bir balina görüntüledi. Bir süre teknenin yanında ilerleyen balinayı gören balıkçılar, cep telefonlarının kamerasıyla bu anları kaydetti. Balina, birkaç dakika sonra teknenin yanından uzaklaşarak gözden kayboldu.İskenderun Körfezi'nde ölü halde bulunan balinanın, Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçıların görüntülediği oluklu balina olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı