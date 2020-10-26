İskenderun Körfezi'nde Akdeniz foku görüldü
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İskenderun Körfezi'nde Akdeniz foku görüldü

26.10.2020 09:43 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:46
İskenderun Körfezi'nde Akdeniz foku görüldü

İskenderun Körfezi'nde, nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüldü.

İskenderun Körfezi'nde, nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüldü.

Denizciler Mahallesi açıklarında karaya yakın bir noktada beliren Akdeniz foku, kıyıdaki amatör balıkçıların dikkatini çekti.

Yaklaşık 2 dakika su yüzeyinde kalan fok, daha sonra denize dalarak bölgeden uzaklaştı.

Bu anlar kıyıdan balık tutan bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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