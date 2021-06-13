İskenderun kıyılarında beyaz tabaka endişelendirdi
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İskenderun kıyılarında beyaz tabaka endişelendirdi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Haberler | Güncel

İskenderun kıyılarında beyaz tabaka endişelendirdi Kıyılardaki beyaz tabakanın müsilaj olmadığı incelemenin sürdüğü bildirildi Hatay'ın İskenderun kıyılarında müsilaja benzeyen bir tabaka oluştu.

İskenderun kıyılarında beyaz tabaka endişelendirdi

Kıyılardaki beyaz tabakanın müsilaj olmadığı incelemenin sürdüğü bildirildi

HATAY - Hatay'ın İskenderun kıyılarında müsilaja benzeyen bir tabaka oluştu. Yapılan incelemede tabakanın müsilaj olmadığı anlaşılırken incelemenin sürdüğü bildirildi.

İskenderun kıyılarında farkedilen beyaz bir tabaka kent sakinlerini ve balıkçıları endişelendirdi. Yapılan ihbarlar üzerine İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan'ı konuyla ilgili inceleme yapmak üzere görevlendirdi.

Prof. Dr. Cemal Turan, İSTE araştırma teknesi 2 ve Sahil Güvenlik Ekipleri ile yaptıkları yerinde inceleme sonucu ilk bulgulara göre müsilaj olarak tanımlanan yapıların musilaj olmadığı tespit edildi. Gerekli örneklemelerin ardından yapılacak analiz sonuçlarına göre kesin tanı önümüzdeki günlerde belli olacak.

İnceleme alanı olarak İskenderun merkezden Arsuz Konacık Limanı'na kadar tüm kıyı şeridi boyunca tarama yapıldığı kaydedildi.

Prof. Dr. Cemal Turan, İskenderun Körfezinin küresel iklim değişikliğinden Antalya ve Mersin gibi bölgelere göre daha fazla etkilendiğini belirterek, deniz suyu sıcaklığının İskenderun'da 27 iken Antalya ve Mersin'de 24-25 civarında olduğuna dikkat çekti.

İskenderun kıyılarında beyaz tabaka endişelendirdi
İskenderun kıyılarında beyaz tabaka endişelendirdi
İskenderun kıyılarında beyaz tabaka endişelendirdi
İskenderun kıyılarında beyaz tabaka endişelendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher

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