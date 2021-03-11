İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılara karşı bilgilendirdi
11.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:02
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentte açtığı stantla vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentte açtığı stantla vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, vatandaşlardan telefonda kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını istedi.
Hiçbir güvenlik görevlisinin vatandaştan para ve ziynet eşyası talep etmeyeceğini anlatan Güneş, bilgilendirme broşürü dağıttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli